Dolar
7.9333
0.0113%
Euro
9.2961
0.001%
Altın
1899.46
-0.4809%
Borsa
1192.73
1.0419%
G. Altın
484.61
-0.5534%
Bitcoin
89890.89
-2.0477%
EXEN Coin
11.73
0.11%
18ºC
İstanbul
Yağmur 18 C

    Göztepe-Fenerbahçe maçının 11'leri

    Süper Lig'in 5. hafta maçında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 17:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Göztepe-Fenerbahçe maçının 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak.

    İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı olarak yayınlayacak.

    11'LER

    Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown

    Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir