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Göztepe-Fenerbahçe maçının 11'leri
Süper Lig'in 5. hafta maçında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 18.10.2020 - 17:56
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak.
İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı olarak yayınlayacak.
11'LER
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown
Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta