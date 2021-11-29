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Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'nin konuğu oluyor.
- Haber Merkezi
- 29.11.2021 - 18:54
- Güncelleme : 29.11.2021 - 19:48
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlayacak.
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Adis Jahovic
Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Ferdi, Crespo, Zajc, Meyer, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun