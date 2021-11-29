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    Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'nin konuğu oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 18:54
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 19:48
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    Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.

    Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Adis Jahovic

    Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Ferdi, Crespo, Zajc, Meyer, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun

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