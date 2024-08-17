Göztepe - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: GÖZTEPE 0-0 FENERBAHÇE
3' İrfan Can'ın sağ kanattan attığı pası Osayi kontrol edemedi.
3' Dzeko'nun defans arkasına pasında Göztepe savunması araya girdi.
1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 21.45'te başladı.
Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturuyor.
İLK 11'LER
Göztepe: Arda, Lasse, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma, Dennis, Doğan, Isaac, Kubilay, Romulo
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko, En-Nesyri
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