Göztepe-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 5. hafta maçında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı olarak yayınlayacak.

Fenerbahçe geride kalan 4 haftada oynadığı maçların 2'sini kazandı ve haftaya 8 puanla ikinci sırada girdi. Göztepe ise 4 haftada 1 galibiyet alarak 6 puanla 8. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Ev sahibi Göztepe'de Napoleoni ile Batuhan Kırdaroğlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Garry Rodrigues kafileye dahil edilmedi. Öte yandan Lemos cezası nedeniyle bu karşılaşmada oynamayacak. Kafilede olmayan diğer isimler Nabil Dirar, Diego Perotti ve Ömer Faruk Beyaz.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luis Gustavo, Jose Sosa, Thiam, Ozan Tufan, Enner Valencia, Samatta.

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Mossoro, Tripic, Ideye

53. KEZ RAKİPLER

Fenerbahçe ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 53. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci devre İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.