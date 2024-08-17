Göztepe - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak.
Karşılaşma, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve Kadir Sağlam tarafından yönetilecek.
Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederken, Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de, geçtiğimiz sezondan kalan kart cezaları nedeniyle Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Göztepe'de ise Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: Arda, Sangare, Koray, Heliton, Dismas, Silva, Dennis, Solet, Yalçın, Romulo, Kubilay
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, En-Nesyri
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