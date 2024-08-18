Göztepe - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları: Eski hakemler yorumladı Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Maçın hakemi Kadir Sağlam ve ekibinin kararları, eski hakemler tarafından değerlendirildi.

Haber Merkezi

Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri’nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Ancak ikinci yarıda Göztepe, Koray Günter ve Romulo’nun golleriyle skoru eşitlemeyi başardı.

Maçın hakemi Kadir Sağlam ve ekibinin kararları, eski hakemler tarafından değerlendirildi.

İşte maçın tartışmalı pozisyonları ve uzman yorumları:

"KESİNLİKLE FAUL VAR"

4' İsmail'e yapılan harekette faul var mı?

Bülent Yıldırım: Kesinlikle faul var. Net bir faul burada kaçmış.



Bahattin Duran: İsmail'e bir çelme takılmış faul olması gerekirdi.



Deniz Çoban: Bence de burada bir faul var. Gol olsaydı VAR'dan dönerdi.

"HAKEMİN KARARI DOĞRU"

9' Szymanski'ye yapılan faulde karar doğru mu?

Bahattin Duran: Bu benim için tartışmasız bir faul. Szymanski'yi bozdu Göztepeli oyuncu. Faul kararı doğru.



Bülent Yıldırım: Hakemin yeri iyiydi. Akılda kalmasın diye almak durumundaydık. Umut vaat eden bir atak söz konusuydu. Hakemin kararı doğru bence de faul.

"YANLIŞ KALKAN OFSAYT KARARI"

18' En Nesyri'ye kaldırılan ofsayt bayrağı doğru mu?

Bahattin Duran: Bu pozisyon öyle bir pozisyon ki, sprint attığınız geriye koştuğunuz bir pozisyon değil. Yan yan izlenecek bir pozisyon, bu dışarıdan izleyenlere sizin bu pozisyona hazır olmadığınızı gösteriyor.



Deniz Çoban: Bu seviyede bu ofsaytın kaçmaması gerekirdi. Yanlış kalkan bir ofsayt kararı var.



Bülent Yıldırım: Beşiktaş-Pendik maçı aklıma geldi, bu hakem arkadaşta orada başarısız bir akşamdaydı. Bugün de öyleydi, yardımcı deyip de geçmemek lazım önemli. O da hazır bir görüntü vermedi.

(Görüntüler Beinsport'tan alınmıştır.)

"HAKEMİN KARARI YANLIŞ"

30' Göztepe'nin bulduğu golde ihlal var mı?

Deniz Çoban: Bu pozisyonda iki tane altyazımız var. Önce hakem sahada devam kararı verdi. Devam kararı doğru mu ona bakıyoruz adım adım. Hakem oyunu devam ettirdi gol oldu mu biz ona bakacağız.



Bahattin Duran: Hakemin devam kararı yanlış. Osayi'nin bir müdahalesi var Kubilay'a bence. Sahada hakem buna ilk pozisyonda Göztepe lehine faul verebilirdi çünkü Osayi dikkatsiz geldi. Bunun devamında Kubilay, İsmail'in ayağına basıyor. VAR hakemi, İsmail'in pozisyonunu sürekli gösteriyor. Sahada İsmail'e faul var ama ayağının ucuna basması değil, ayağının arkasına vuruyor İsmail'in ve sarsılıyor İsmail'in ayağı.



Bülent Yıldırım: Hakemin devam kararı yanlış.



Deniz Çoban: Ayağının basmasından daha çok Osayi topu dürtüyor, İsmail belki o küçük darbe ile düşmeyecekti ama adım atacakken ayağına krampon geliyor ve dengesini bozuyor.

"FAUL VE SARI KART"

37' Dzeko'nun topsuz alanda yerde kaldığı pozisyonda ihlal var mı?

Bülent Yıldırım: Topsuz alanda bunlar net faul ve sarı kart gerektirir.



Deniz Çoban: Dzeko, profesyonelce düşünüp kaleciye pas atılacağını düşünüp hareket ediyor.



Bahattin Duran: Dzeko düz gitmiyor zaten yön belirlemiş oraya doğru gidiyor. Faul ve sarı kart olmalıydı.

"KARAR DOĞRU"

45+1 Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda karar doğru mu?

Bahattin Duran: Göztepeli oyuncu düşerken, ayağını açtı ve topuğa hareket yaptı Osayi'nin dengesini bozdu. O ayak o kadar açılmaz. Benim için karar penaltı.



Bülent Yıldırım: Hakem çok doğru karar verdi. Tartışılacak bir şey yok. Karar doğru.



Deniz Çoban: Sarı kart göstermeliydi bence hakem Göztepeli futbolcuya. Penaltı doğru karar.

"İHLAL SAYILMIYOR"

45+2'de Dzeko'nun kullandığı penaltıda ceza sahasını ihlal eden oyuncular var mı?

Bahattin Duran: Bu kural bu sene değişti, top ağlara giderse ve ceza sahasına giren oyuncular, gole etkide bulunmadıysa bu ihlal sayılmıyor.



Bülent Yıldırım: Bu pozisyonda şöyle örnek verebiliriz, İsmail dönen topu tamamlayıp gole katkıda bulunsaydı VAR devreye girer ve penaltı tekrarlanırdı.

"KIRMIZI KART VERİRDİM"

69' Saint Maximin'e gösterilen sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran. Sınırları zorlamış Saint Maximin. Öncesinde kırmızılı oyuncu Maximin'e çok net faul yapıyor. Bu tip pozisyonlara hakem kırmızı kart verirse oyuncuları korursunuz. Bu pozisyona %100 kırmızı demiyorum. Eevet Maximin ayağını uzatıyor ama sondaki o şiddetli basmayı sonuna kadar yapmıyor. Dizini kırmaya başlıyor, gergin bacak hareketinden sonra. Sarı kart yeterli mi peki? Ben sarı kartı yeterli bulurum ama şartlı olarak. Ben bu tarz pozisyonlarda kırmızı kart verilmesinden yanayım.



Bülent Yıldırım: Ben bunu görseydim sahada, hiç detaya takılmadan kırmızı kart verirdim. Sarı kart yeterli değil. VAR hakemi açısından, dizin şiddeti düşürdüğü için, hakemin insiyatifine kalan pozisyonlarda teknik olarak Video Hakem buna kırmızı kart gösteremez ama kırmızı kart çıkmalıydı.



Deniz Çoban: Hedefinde top var Maximin'in, topa da hafif dokunmuş. Dizini de kendisine doğru çekmeye de başlamış. Sarı kart yeterli diye düşünüyorum. Bu arada Maximin'in saçına taktığı bu aksesuarın da futbol kurallarına aykırı olduğunu söylememiz gerek. Arkasından kendisini çekebilirler, sağlığı açısından tehlikeli.

"NİYE BU KADAR BEKLİYOR"

76' Dzeko'ya kalkan ofsayt bayrağında karar doğru mu?

Bahattin Duran: Hakem ilk kimden geldi top diye sordu. Bunun için bir bekleme süresi olabilir eğer başka bir şeyse kabul edilebilir değil.



Bülent Yıldırım: Yardımcı hakemin bu pozisyonda hemen kaldırması lazım. O da biliyor.



Deniz Çoban: Hakemle, yardımcı hakem arasında bir diyalog yok bence. Niye bu kadar bekliyor? Bu pozisyon için bu kadar vakit harcamamıza gerek yok.

"NET BİR FAUL VAR"

81' Göztepe'nin kazandığı serbest vuruş öncesi faul var mı?

Bülent Yıldırım: Hakemin şanslı olduğu konulardan bir tanesiydi. Oosterwolde'ye net bir faul var. Bunu kaçırıp ikinciyi kaçırmıyor.



Bahatin Duran: Oosterwolde'ye net bir faul var ama Szymanski'nin de yaptığı hareket faul. Gol olsaydı bu pozisyon çok konuşulurdu çünkü VAR'ın karışma şansı da kalmıyordu.

"DEVAM KARARI DOĞRU"

83' Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyonda ihlal var mı?