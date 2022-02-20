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Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 20.02.2022 - 09:58
Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, 26. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor.
Teknik direktör değişikliğine rağmen istediği sonucu elde edemeyen sarı kırmızılılar, deplasmanda 3 puan hedefiyle sahada olacak.
Puan tablosunda 29 puanla 15. sırada yer alan Galatasaray, karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılması durumunda 1 sıra daha gerileyecek.
27 puanla 16. sırada yer alan İzmir temsilcisi de alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Futbolseverler ise Göztepe - Galatasaray maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.
Peki Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Göztepe - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler...
GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Göztepe - Galatasaray maçı, 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
Süper Lig karşılaşmasını canlı skor ile takip etmek isteyen futbolseverler maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı izleyebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel
Göztepe: İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Kahraman, Kerim, Obinna, Aytaç, Moubandje, Halil, Tijanic, Ndiaye