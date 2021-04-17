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Göztepe-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 35. haftasında zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 17.04.2021 - 17:58
- Güncelleme : 17.04.2021 - 18:55
Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk yarışından uzaklaşmak istemeyen Galatasaray, ligin 10. sırasında bulunan İzmir ekibi Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Galatasaray karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Fırat Aydınus’un yöneteceği mücadele, beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Berkan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabete, Halil Akbunar, Cherif, Jahovic
Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Gedson, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu