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Göztepe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 35. haftasında zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 17.04.2021 - 08:38
Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk yarışından uzaklaşmak istemeyen Galatasaray, ligin 10. sırasında bulunan İzmir ekibi Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Galatasaray karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Fırat Aydınus’un yöneteceği mücadele, beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Burekovic, Berkan, Soner, Obinna, Tripic, Halil, Diabate, Jahovic
Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre, Taylan, Gedson, Kerem, Emre Kılınç, Feghouli, Halil