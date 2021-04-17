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    Göztepe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 35. haftasında zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2021 - 08:38
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    Göztepe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk yarışından uzaklaşmak istemeyen Galatasaray, ligin 10. sırasında bulunan İzmir ekibi Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.

    Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Galatasaray karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Fırat Aydınus’un yöneteceği mücadele, beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Burekovic, Berkan, Soner, Obinna, Tripic, Halil, Diabate, Jahovic

    Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre, Taylan, Gedson, Kerem, Emre Kılınç, Feghouli, Halil

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