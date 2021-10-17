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    Göztepe geriden gelip Kasımpaşa'yı yendi

    Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Göztepe karşılaşırken, konuk ekip geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 15:27
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    Göztepe geriden gelip Kasımpaşa'yı yendi

    Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Cihat Arslan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa ile Nestor El Maestro'nun takımı Göztepe kozlarını paylaştı.

    TJANIC SKORU TAYİN ETTİ

    Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takım Göztepe, 2-1 kazandı. Kasımpaşa 51. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle öne geçerken 67. dakikada Adis Jahovic eşitliği getirdi. 86. dakikada David Tijanic takımını üstünlüğe taşıdı.

    Öte yandan, karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak ile Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da tribünden izledi.

    Göztepe geriden gelip Kasımpaşa yı yendi #1

    GÖZTEPE 8 PUANA YÜKSELDİ

    Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa 6 puanda kalırken, kazanamama serisi 7 maça çıktı. Göztepe ise 8 puana yükseldi ve 4 haftalık mağlubiyet serisi son buldu.

    Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Rizespor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Trabzonspor'u konuk edecek.

    Göztepe geriden gelip Kasımpaşa yı yendi #2

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