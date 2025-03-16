Göztepe ile Eyüpspor yenişemedi

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Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Kritik maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

EYÜPSPOR, ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Tayfur Bingöl, 65. dakikada eski takımının ağlarını havalandırdı ve Eyüpspor 1-0 öne geçti.

GÖZTEPE, EŞİTLİĞİ YAKALADI

Dakikalar 70'i gösterirken Göztepe, VAR uyarısıyla bir penaltı kazandı ve Romulo, 71. dakikadada penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

EYÜPSPOR'A 2 KIRMIZI

74. dakikada ise Tayfur Bingöl, faul olduğunu düşündüğü pozisyon gerekçesiyle hakeme itiraz etti ve sarı kart gördü. Karttan sonra hakem Yasin Kol'un göğsüne dokunan Tayfur, ikinci sarı kartla ihraç edildi.

Öte yandan itirazlarına devam eden Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş da kırmızı kart gördü.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

GÖZTEPE'NİN HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Galibiyet hasreti 7 maça yükselen Göztepe, 37 puana ulaştı ve 7. sıraya yerleşti. 44 puana ulaşan Eyüpspor ise 5. sırada konumlandı.

GÖZTEPE, TRABZONSPOR'A KONUK OLACAK

Ligde bir sonraki hafta Göztepe, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

CEZALI İSİMLER

Öte yandan Göztepe'de sarı kart gören Lasse Nielsen ve İsmail Köybaşı, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Eyüpspor'da sarı kart gören Emre Mor ise gelecek hafta Başakşehir maçında forma giyemeyecek.