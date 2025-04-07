Göztepe ile Gaziantep FK yenişemedi

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Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Kritik maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Gaziantep FK, 48. dakikada Halil Dervişoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Göztepe, 90+4. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un attığı golle 1-1'lik eşitliği buldu.

BURAK, DAMGA VURDU

Gaziantep'te karşılaşmaya damga vuran isim kaleci Burak Bozan oldu.

45. dakikada Romulo'nun penaltısını kurtaran Burak, 48'de ise takımının attığı golde Halil Dervişoğlu'na asist yaptı.

PUANLAR EŞİT

Bu sonucun ardından iki takım da 39 puana yükseldi.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Konyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.