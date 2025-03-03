Göztepe ile Samsunspor'un gol düellosunda kazanan çıkmadı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, Samsunspor'u ağırladı.
Mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
Göztepe'nin gollerini 45+5. dakikada Miroshi ile 51. dakikada Juan attı.
BERABERLİK UZATMADA GELDİ
Samsun'un sayılarını 67. dakikada Schindler ile 90+3. dakikada Van Drongelen kaydetti.
Bu sonuçla puanını 36 yapan Göztepe, ligdeki bir sonraki maçında Sivasspor deplasmanına gidecek.
47 puana yükselen Samsunspor ise Adana Demirspor'u konuk edecek.
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