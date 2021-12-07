Göztepe kalecisinin maçtan önce bebeğinin öldüğü öğrenildi

Gaziantep galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, maçtan önce bebeğini kaybettiğini söyleyerek, "Bugün bebeğimin şansıyla yendik" dedi.

Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK’yı ağırladı.

Kıran kırana geçen mücadelede Göztepe rakibini 2-1 yenerek 5 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Karşılaşmadan sonra gözyaşlarına boğulan Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın açıklamaları geceye damga vurdu.

"BUGÜN KALEYİ BEBEĞİM KORUDU"

Maçtan kısa süre önce eşinin beş buçuk aylık bebeğini düşürdüğünü söyleyen Eğribayat, "Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana 'ebeğimiz için oyna' dedi. Bugün de 3 tane top direkten döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunu da atlatacağız.

"BEBEĞİMİN ŞANSIYLA KAZANDIK"

Hocam bana 1 ay gelme dedi ama takımın yanında olmak istedim ve eşim de bunu çok fazla istedi. Uzun süredir de kazanamıyorduk ve bugün kazandık. Ben bunun bebeğimin şansıyla olduğunu düşünüyorum.”ifadelerini kullandı.