Göztepe - Keçiörengücü maçında gol sesi çıkmadı Göztepe, 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı.

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1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Tahsin Tam'ın ekibi Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada her iki takım da pozisyonlara girmesine rağmen golü bulamadı ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Göztepe, puanını 56'ya yükseltti. Keçiörengücü ise 32 puanda kaldı.

Göztepe, Süper Lig yolunda avantajlı

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, 2. sırada bulunan Göztepe, son 7 haftaya en yakın takipçisi Çorum FK'nın 11 puan önünde giriyor.

İzmir temsilcisi, yenilmediği son 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Ligde bir sonraki hafta Göztepe, Kocaelispor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise Çorum FK'yı ağırlayacak.