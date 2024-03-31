Göztepe, Kocaelispor'dan rövanşı almak istiyor Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Kocaelispor'a 1-0 yenilen Göztepe, rakibini 28. haftada oynanacak maçta mağlup etmek istiyor.

DHA

1. Lig'de 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Kocaelispor'la Süper Lig yolunda çok kritik maça çıkacak Göztepe, rakibinden rövanşı almayı hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Kocaelispor'a 1-0 yenilen Göztepe, 2. sırada girdiği haftayı 5. tamamlamıştı.

Bu kez Kocaelispor maçında kayıp yaşamak istemeyen Göz-Göz, karşılaşmayı kazandığı takdirde hem 2. sıradaki yerini sağlama alacak, hem de olası ikili averaj ve genel averaj durumunda rakibine üstünlük kuracak.

Göztepe kalan maçlarda hata yapmak istemiyor

Göztepe'nin en yakın takipçisi Sakaryaspor da bu hafta zorlu Şanlıurfaspor deplasmanına çıkacak.

Kalan 7 maçta hata yapmak istemeyen İzmir ekibi 5 müsabakasını kazandığı takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın 2 sezon sonra Süper Lig'e dönecek.

Maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlığı sona eren orta saha Ahmet Ildız görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Diğer sakat oyuncu Doğan Erdoğan ise riske edilmeyecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)