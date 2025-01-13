Göztepe konuk ettiği Kasımpaşa'ya fark attı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, Kasımpaşa'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Tijanic, 53. dakikada Juan, 79. dakikada Romulo, 86. dakikada Victor Hugo ile 90+3. dakikada İsmail Köybaşı kaydetti.
KONUK TAKIM 10 KİŞİ KALDI
Kasımpaşa'da Opoku, 71. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte 31 puana yükselen Göztepe, ligdeki bir sonraki maçında Antalyaspor'u konuk edecek.
21 puanda kalan Kasımpaşa ise Konyaspor deplasmanına gidecek.
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