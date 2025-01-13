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Göztepe konuk ettiği Kasımpaşa'ya fark attı

Göztepe konuk ettiği Kasımpaşa'ya fark attı Göztepe, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti.