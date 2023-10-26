Göztepe, Marko Kvasina'ya veda etti 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 26 yaşındaki golcü oyuncu Marko Kvasina ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını açıkladı.

İHA

9 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 17 puanla üçüncü sırada yer alan Göztepe'de bir veda yaşandı.

İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon transfer edilen ve 29 maçta sadece 2 gol atabilen Avusturyalı santrfor Marko Kvasina ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu.

"Sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir"

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz ve Marko Kvasina arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kvasina'ya devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)