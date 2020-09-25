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    Göztepe, Marko Mihojevic ile anlaştı

    Sarı kırmızılı ekip, Boşnak stoper Marko Mihojevic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
    • İHA
    • 25.09.2020 - 05:46
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    Göztepe, Marko Mihojevic ile anlaştı

    Süper Lig'de ilk iki haftayı 4 puanla kapatan Göztepe'de kadro güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

    Sarı-kırmızılılar, Yunanistan'ın PAOK takımından Boşnak stoper Marko Mihojevic'i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 1.91 metre boyundaki 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    GÖZTEPE BAŞARILAR DİLEDİ

    Göztepe, transferi duyurduğu açıklamasında Marko Mihojevic'e sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

    Marko Mihojevic, kariyerinde Sarajevo, PAOK, Ofi ve Aue gibi takımlarda forma giyerken, 3 kez ise Bosna Hersek A Milli Takım formasını terletti.

    Göztepe, Marko Mihojevic ile anlaştı #1

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