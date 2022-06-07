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    Göztepe ne zaman satılıyor, kim alıyor?

    Göztepe'de devir işlemlerinde sona yaklaşırken, kadro yapılanması devam ediyor. Bu kapsamda satış işlemlerine ilişkin, "Göztepe ne zaman satılıyor, kim alıyor?" sorusu gündeme getirildi.
    • 07.06.2022 - 14:15
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    Göztepe ne zaman satılıyor, kim alıyor?

    Süper Lig'in en sevilen takımlarından birisi olan Göztepe, küme düşerek tüm futbolseverleri üzdü.

    İyi bir sezon geçirmeyen ve denediği teknik direktörlerle yola alamayan Göztepe, yeniden Süper Lig'e çıkmayı deneyecek.

    Bu kapsamda Göztepe'nin satış işlemleri sürerken, yeni kadroya dahil yapılanma ise devam ediyor.

    Süper Lig'den çok fazla uzak kalmak istemeyen Göztepe'nin ilk olarak satış işlemleri hallolacak.

    Peki, Göztepe ne zaman satılıyor, kim alıyor? İşte detayları...

    Göztepe ne zaman satılıyor, kim alıyor?

    DHA'nın haberine göre; Danimarkalı spor adamı ve iş insanı Rasmus Ankersen’in Sırp milyarder Dragan Solak’la ortak olduğu Sport Republic şirketiyle kulüp hisselerinin çoğunluğunun devri konusunda prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı kurmaylar yeni ekiple yemekte buluştu.

    Bir araya gelen Göztepe ve Sport Republic şirketinin yöneticileri kulübün geleceği ve yapılanması konusunda fikir alış verişinde bulundu.

    Göztepe ne zaman satılıyor, kim alıyor? #1


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