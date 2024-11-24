Göztepe penaltı bekledi, oyun devam etti

Haber Merkezi
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibine 4-2'lik skorla yenildi.
Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
HAKEM, OYUNU SÜRDÜRDÜ
Dakikalar 39'u gösterdiğinde Göztepeli Juan'ın sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Al Musrati, Solet'ten önce araya girerek topa müdahale etti ve kornere gönderdi.
Pozisyonun ardından Göztepe oyuncuları Solet'in yerde kaldığı pozisyonda hakem Alper Akarsu'ya penaltı itirazlarında bulundu. Hakem ise oyunu devam ettirdi.
SOLET, DEVAM EDEMEDİ
Bu pozisyon sonrasında ise Solet oyuna devam edemedi. Yerine Victor Hugo dahil oldu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış