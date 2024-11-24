Haberler



Futbol



Göztepe penaltı bekledi, oyun devam etti

Göztepe penaltı bekledi, oyun devam etti Göztepe, Beşiktaş'a konuk olduğu lig maçında Solet'in ceza sahası içinde yerde kaldığı bir pozisyonun ardından penaltı bekledi. Hakem ise oyunu devam ettirdi.