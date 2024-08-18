Göztepe pes etmedi, 2-0'dan gelip puan kaptı Göztepe, Süper Lig'in 2. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızlıların, oynadığı ofansif futbol ise futbolseverlerin beğenisini kazandı.

DHA

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe, olaylara olan sahne maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve 90 dakikayı 1 puanla tamamladı.

İlk yarının sonlarında kalesinde 2 gol birden gören sarı-kırmızılılar, devreyi 2 farklı mağlubiyetle tamamladı.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA OLAYLAR ÇIKTI, GÖZTEPE GERİ DÖNDÜ

İkinci yarının başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sahaya sürdüğü sarı-lacivertli taraftarların yerleşim yeri deplasman tribününe yönelmesinin ardından olaylar patlak verdi.

Göztepeli futbolseverlerin bulunduğu güney kale arkası önünden geçen Koç, dönüşte ise bir görevli tarafından yere düşürüldü.

Saha içi bir anda karışırken maç da durdu. Olayların yatışmasının ardından Göztepe'nin 2-0 geride kaldığı karşılaşmada tuhaf bir reaksiyon hataları başladı.

Stadı tıklım tıklım dolduran taraftarın da mülkiyet hakkını alan İzmir ekibi, 68'inci dakikada stoper Koray Günter'in golüyle farkı 1'e indirdi.

MAÇ SONU COŞKU BÜYÜKTÜ

O dakika sonra Fenerbahçe'ye baskı uygulayan ve kaleyi abluka adına alan sarı-kırmızılılar, 90+5'te Romulo ile beraberlik golünü buldu.

Maçın 1 puanıyla Göztepe'de taraftarlar ve oyuncular, geri dönüşte beraberliği kutladı.

Tribünlerle omuz omuza tezahüratlarda bulunan Göztepeli ve teknik ekip, maç içindeki futbolcu hakem kararlarına da tepki gösterdi.

STOILOV DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEDİ

Süper Lig'deki ilk iki maçta puan toplayan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, takımının çok iyi bir mücadele örneği sergilediğini söyledi.

"Sahada futbol vardı savaşı" diyen Stoilov, şunları dedi:

Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Takımım 1-0'a kadar taktiksel disiplini uyguladık. İkinci yarıda aklımızı tekrardan toparladık. İstediklerimizi yapmaya başladık. İnanılmaz destek veren taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Takım büyük bir mücadele verdi, Kaybetseydi bile bu mücadele çok değerliydi.

OFANSİF FUTBOL BEĞENİ TOPLADI

Özellikle 2-1'lik galibiyetten sonra, Fenerbahçe'ye büyük baskı uygulamaları yapan teknik adam, şu yorumu yaptı:

Biz önde baskıyı gösteriyoruz, bu da maça yansıyor. Son dakikalarda rakibimizin gücünü kaybetmeye başladı. Biz de bu baskıyı sürdürdük ve ulaştık. Hakemleri" Benim için değil, biz ofansif futbol oynayacağız. Kimseden çekinmeden kendi oyun tarzımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Çünkü muhteşem bir taraftar olarak, onların cesur futbolunu izlemeliyiz. Defanların okuduğunu düşünmüyorlar. Bizim Avrupa hedefimiz var ve bu hedefe çok yönelik.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)