Göztepe: Provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez

Haber Merkezi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç devre arasında protokol tribünü terk edip, sarı-lacivertlilerin yer aldığı deplasman tribününe geçti.

Başkan Koç, güvenlik ekipleriyle birlikte Göztepeli taraftarların olduğu güney kale arkası tribününde geçip Fenerbahçeli futbolseverlerin maçı izlediği alana girdi. Göztepeli taraftarların Koç’a yabancı maddeler attığı görüldü. Ali Koç ve Fenerbahçe yönetiminin, sarı-lacivertli taraftarların tribünde yaşadığı karışıklığa müdahale etmek için sahaya girdiği öğrenildi. Ardından tekrar tribünden çıkıp maçın oynandığı esnada tekrar güney kale arkasından geçen Ali Koç'a büyük tepki yağdı. Ali Koç, çıkış tüneline giderken arkadan itildi ve yere düşürüldü. Başkan Koç'un başına su şisesi geldiği gözlenirken maça ara verildi.

Yoğun koruma ekibiyle tünele gelen Ali Koç, yeniden protokol tribününe geri döndü. Ali Koç, protokol tribününe dönerken Göztepe CEO’su Kerem Ertan Koç'a tepki gösterdi.

Karşılaşma daha sonra kaldığı yerden devam etti.

Göztepe, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta Ali Koç'a saldırı olayı ile ilgili açıklama yayımladı.

GÖZTEPE'NİN AÇIKLAMASI

AÇIKLAMA



Dün stadımızda Fenerbahçe ile oynanan lig müsabakası sırasında, yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara – CEO’muz Kerem Ertan’ın tüm uyarılarına rağmen – maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez.



Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe’nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.



Saha içinde yaşanan, futbolla ilgisi olmayan bu görüntüleri kesinlikle tasvip etmediğimizi belirtir; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında açıkça suç teşkil eden bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için tüm hukuki adımları atacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla bildiririz.



Göztepe Spor Kulübü