Göztepe, Romulo'dan rekor bonservis bekliyor

Süper Lig takımlarından Göztepe'de geçen sezon damga vuran Romulo'nun, İzmir temsilcisinden ayrılması bekleniyor.

Bundesliga takımlarından Leipzig'in 16,5milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından, Portekiz ekibi Sporting devreye girdi.

GÖZTEPE 20 MİLYON EURO İSTİYOR

İlk etapta Sporting, 23 yaşındaki Brezilyalı için 15 milyon euroluk bütçe ayırdı. Ancak Göztepe'nin 20 milyon euro cevabı sonrası Sporting ikinci bir teklife hazırlanırken, Leipzig rakamı yükseltti.

Alman ekibinin, bonuslarla birlikte 20 milyon euroya yakın bir rakamı gözden çıkardığı ve kısa süre içerisinde Göztepe ile yeniden masaya oturulacağı ortaya çıktı.

KULÜP TARİHİNİN EN YÜKSEK BONSERVİSİ ELDE EDİLEBİLİR

Göztepe, bu satışın gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde edecek.

Geçen sezon Göztepe formasıyla 33 karşılaşmada görev alan Romulo, bu maçlarda 17 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.