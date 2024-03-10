Göztepe, Şanlıurfaspor deplasmanında üç puanı tek golle aldı Göztepe, 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

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1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Cihat Arslan'ın çalıştırdığı Şanlıurfaspor ile Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe karşı karşıya geldi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Göztepe oldu.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 36. dakikada Bilal Mesudi kaydetti.

Son 9 haftada 7 galibiyet 2 beraberlik alan Göztepe, bu sonuçla birlikte puanını 55'e yükseltti ve doğrudan Süper Lig'e çıkmayı hedefini sürdürdü. Şanlıurfa spor ise 24 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Göztepe, Keçiörengücü'nü konuk edecek. Şanlıurfaspor ise Giresunspor'a konuk olacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısındaki mücadeleyi de sarı kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.