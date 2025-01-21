Göztepe, son 6 maçında 1 kez mağlup oldu

İHA

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk 20 hafta itibarıyla sergilediği oyunla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şu ana kadar oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyete imza atan sarı-kırmızılılar, topladıkları 34 puanla 4. sırada yer alıyor.

Özellikle iç sahada etkili bir performansa imza atan İzmir ekibi, ligdeki son 6 maçında ise adeta vites yükseltti.

6 MAÇTA 4 GALİBİYET

Bu maçlarda 4 galibiyet 1 beraberlik alan Göztepe, sadece 1 kez kaybetti.

Böylece sarı-kırmızılılar, toplayabilecekleri 18 puanın 13’ünü toplayıp Avrupa hedefini güçlendirmiş oldu.

Hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacak olan İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek hem son haftalardaki yükselişini devam ettirmeyi hedefliyor hem de Avrupa hayalini güçlendirmek istiyor.

GÖZTEPE BU MAÇLARDA 14 GOL ATTI, 4 GOL YEDİ

Süper Lig’deki son 6 maçında önemli bir performans sergileyen Göztepe, bu maçların 3’ünde kalesini gole kapatırken kalan maçlarda ise sadece 4 gol yedi.

İzmir ekibi, bu süreçte hücumda etkili işler yaparak rakip fileleri 14 kez havalandırmayı başardı.

Sezon başından bu yana birçok farklı bölgedeki oyuncusundan skor katkısı almayı başaran sarı-kırmızılılar, gol yollarında ise etkili işler yaparak bol gollü maçlara imza attı.

Böylece Göztepe (38), Galatasaray (52) ve Fenerbahçe’nin (49) ardından ligin en fazla gol atan takımı konumunda bulunuyor.