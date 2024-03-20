Göztepe, Stanimir Stoilov’la iç sahada yenilmiyor Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, 1. Lig’de oynadığı son 8 iç saha maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İzmir ekibi, yaklaşık 4 aydır evinde mağlubiyet yüzü görmedi.

İHA

1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon gösterdiği iç saha performansıyla dikkat çekti.

Teknik Direktör Radomir Kokociv döneminde taraftarının önünde beklentileri karşılayamayan fakat Stanimir Stoilov’un göreve gelmesiyle birlikte evinde farklı bir kimliğe bürünen sarı-kırmızılılar, Bulgar teknik adamla sahasında mağlup olmadı.

4 aydır kayıp yaşanmıyor

Bu süreçte evinde Tuzlaspor, Giresunspor, Eyüpspor, Ümraniyespor, Altay ve Boluspor müsabakalarını hatasız geçerek 3 puan alan Göztepe, Manisa FK ve Keçiörengücü ile de berabere kaldı.

Taraftarının önünde 4 aydır kayıp yaşamayan İzmir ekibi, 20 puanı hanesine yazdırdı.

Göztepe seriye devam etmek istiyor

Stanimir Stoilov idaresindeki sarı-kırmızılılar, kalan 3 iç saha maçında da söz konusu seriyi sürdürmek istiyor.

Göztepe, evinde oynadığı son 8 mücadelede 20 gol atarken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)