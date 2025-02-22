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AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 22 maç sonunda topladığı 35 puanla 6. sırada yer alan Göztepe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

İzmir temsilcisi, takımı Süper Lig'e taşıyan Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın Süper Lig'e yeniden yükselmesinde büyük pay sahibi olan teknik direktör Stanimir Stoilov'un, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

"GELECEĞİNİ GÖZTEPE'YE ADAMAYI SEÇTİĞİ İÇİN MUTLUYUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sportif Direktör Ivan Mance, Stoilov ile ortaklıklarının en az 2026-2027 sezonunun sonuna kadar devam edecek olmasından büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Stoilov'un, projeleri için mükemmel bir teknik direktör olduğuna inandıklarını aktaran Mance, şu ifadeleri kullandı: