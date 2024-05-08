Göztepe: Süper Lig için güçlü bir kadro kuracağız Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Süper Lig'de mücadele edecek ve başarılı olacak güçlü bir kadro kuracaklarını söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e çıkan Göztepe’de Sportif Direktör Ivan Mance, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mance, iki sene önce geldiklerinde Mehmet Sepil'in oluşturduğu organizasyona belli başlı takviyeler yaptıklarını, ilk sezonlarını geçiş sezonu olarak gördüklerini ifade etti.

"Göztepe'yi çok güzel günler beklediğine inanıyorum"

Sarı-kırmızılı kulüpteki ikinci sezonlarında Süper Lig hedeflerine ulaştıkları için çok mutlu olduklarını ve bu başarının üzerine koyarak devam etmeleri gerektiğini dile getiren Ivan Mance, şu şekilde konuştu:

Biz de bu şekilde yapacağız. İlk gün söylediğim gibi ben bu kulübün çok parlak bir geleceği olduğuna, gerçekten muhteşem bir kulüp olduğuna inanıyorum. Biz de şimdi hep beraber Göztepe'yi ilk sıraya koyarak aynı şekilde gelişmeye ve sıkı bir çalışmaya devam edersek, Göztepe'yi çok güzel günler beklediğine inanıyorum.

"Göztepe, taraftarı inanılmaz"

Göztepeli taraftarlardan övgüyle bahseden Mance, şunları dedi:

Stadımıza ne zaman gelsek, maçımıza çıksak, biz kendimizi çok özel hissediyoruz. Ben de hem kendi ülkem Hırvatistan'dan hem de Avrupa'dan farklı ülkelerden tanıdıklarımı maçlara çağırıyorum. Onlar da gerçekten inanılmaz bir atmosfer olduğunu her zaman söylüyorlar. İngiltere'den gelen konuklarımız 90 dakika boyunca taraftarlarımızın oluşturduğu bu muhteşem atmosferi filme alıyorlar. Şimdi tabii ki Süper Lig'deyiz, bizim gibi onların da daha iyi olması gerekiyor.

"Süper Lig’de zengin kulüpler var"

Süper Lig'i yakından takip ettiklerini ve analizler yaptıklarını söyleyen Ivan Mance, şu ifadeleri kullandı:

Süper Lig'de mücadele edecek, başarılı olacak güçlü bir takım kurmak istiyoruz ve bunu gerçekleştireceğiz. Nasıl, hangi oyun tarzıyla oynamamız gerektiğini biliyoruz ve araştırmalarımızı buna uygun şekilde yapıyoruz. Hocamız da aynı şekilde bununla ilgili çalışıyor. Zaten takımımızda belli bir temellerimiz oluşmuş durumda. Biz şimdi bunun üzerine ilerleyerek devam edeceğiz. Ama tabii kolay olmayacak, Süper Lig'de çok fazla mücadeleci takımlar, zengin kulüpler var. Fakat biz hiçbirinden çekinmiyoruz. Kesinlikle çok iyi bir şekilde organize olduğumuzu düşünüyoruz ve çalışma anlayışımızla bu organizasyonumuzla çok başarılı olacağımıza inanıyorum.

"Transferler yapacağız"

Takımdaki iskeleti bozmak istemediklerini vurgulayan Mance, sözlerini şöyle noktaladı:

Kesinlikle transferler yapacağız ama bizim önceliğimiz kesinlikle güçlü bir takım oluşturmak. Buraya gelip, gerçekten başarılı olmak isteyen ve burada oyun sistemimize uyacak ve aynı zamanda bu özel kulübü temsil etmek için aç oyuncuları buraya getirmeyi hedefliyoruz. Böyle büyük isimler, starlar vesaire, buraya gelip mücadele etmeyecek ve burada gelip de hak etmeyeceği paraları kazanacak insanların gelip de başarıyı sağlayacağına inanmıyorum. Bence Türkiye ve Göztepe kesinlikle bunu hak etmiyor. Biz adım adım ilerleyeceğiz, belki de yavaş olabilir ama kesinlikle uzun vadeli düşünüyoruz. Uzun vadede başarıya ulaşmak istiyoruz. Belki direkt ilk senede başarılı olacağız. Belki ilk sene bir geçiş süreci gibi olacak. Orada yine Süper Lig'de temellerimizi oluşturacağız ve ardından başarılı olacağız. Ama kesinlikle Göztepe çok başarılı olacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)