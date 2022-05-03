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    Göztepe taraftarı ile Halil'in arası açıldı

    Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen ve son maçta evinde Rizespor'a 7-1 yenilerek tarihi hezimet yaşayan Göztepe'de kaptan Halil Akbunar'la taraftarın arası yine açıldı.
    • 03.05.2022 - 15:48
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    Göztepe taraftarı ile Halil'in arası açıldı

    Göztepe'de profesyonel olup, sarı-kırmızılı formayı 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de dahi terleten Halil, Rizespor karşılaşmasında sert şekilde protesto edildi.

    Her topu ayağına aldığında yuhalanıp ıslıklanan deneyimli futbolcu, 2018-2019 sezonunda da taraftardan büyük tepki görmüştü.

    Daha önce de taraftarlarla küsmüştü

    O sezon da Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'nin Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Akhisarspor'a 1-0 yenildiği maçın ardından futbolcu Alpaslan Öztürk'le birlikte taraftarla gerginlik yaşayan Halil Akbunar bir süre sarı-kırmızılı futbolseverlerle küs kaldı.

    Daha sonra tribünlerle barış sağlanırken, taraftarlar deneyimli futbolcuyu, "Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar" tezahüratlarıyla bağrına bastı. Halil'in ise taraftara kesinlikle kırgın olmadığı öğrenildi.

    Göztepe taraftarı ile Halil in arası açıldı #1


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