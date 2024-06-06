Göztepe taraftarı kombineleri tüketti Süper Lig'e geri dönen Göztepe, 2024-2025 sezonu kombine biletlerinin tükendiğini açıkladı.

ensonhaber.com

1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselen Göztepe’de, taraftarlar yeni sezon için satışa çıkarılan kombine biletlere yoğun ilgi gösterdi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bugün 11.00'de başlayan genel satış döneminde, 2024-25 sezonu kombine biletlerine yoğun ilgi göstererek, kombine bilet için ayrılan koltukları kısa süre içinde tüketen taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler. Süper Lig'in ilk iç saha maçında evimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nda buluşalım.

Göztepe, yüzüncü yılını kutlayacak

Maçlarını 20 bin kapasiteli Gürsel Aksel Stadı'nda oynayan Göztepe, 2 sene sonra Süper Lig'e yükselmişti.

İzmir temsilcisi, yeni sezonda 100'üncü yılını kutlayacak.