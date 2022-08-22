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    Göztepe taraftarından nostaljik koreografi

    Göztepe taraftarı, Erzurumspor maçı öncesinde kale arasında yaptıkları koreografiyle nostaljik bir şova imza attı.
    • 22.08.2022 - 02:03
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    Göztepe taraftarından nostaljik koreografi

    Spor Toto 1. Lig’in ikinci haftasında Göztepe’nin Erzurumspor FK’yi konuk ettiği maç öncesinde Göztepe taraftarı muhteşem bir koreografi hazırladı.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, seremoni esnasında kale arası tribünün tamamını kapsayan bir koreografi yaptı.

    Göztepe'nin 60'lı yıllardaki Avrupa başarısına yer verildi

    İHA'nın haberine göre; koreografide Göztepe’nin 60’lı yılların sonunda Avrupa’da elde ettiği başarılı sonuçlara ve sonuçların dönemin gazete kupürlerine yansıyan haberlere yer verildi. Koreografinin orta kısmında ise dev bir Göztepe arması yer aldı. Koreografinin açılmasıyla beraber tüm taraftarlar söyledikleri tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

    Karlışama 1-1 sona erdi.

    Göztepe taraftarından nostaljik koreografi #1

    Göztepe taraftarından nostaljik koreografi #2


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