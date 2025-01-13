Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, TFF Fair-Play ödülü aldı

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe-Kasımpaşa maçı öncesinde Stoilov’a fair-play ödülünü takdim etti.

Hacıosmanoğlu, Stoilov’un sergilediği örnek davranış ve centilmence açıklamalar için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

Çok örnek olacak bir davranışta bulundu. Bence bu yaptığı açıklamayı alıp üniversitelerde ders olarak okutmalıyız. Mehmet Sepil başkanım geçen hafta geldiğinde kulübü nasıl yönettiklerini anlattı. O bütçelerle başarıyı yakalamak çok önemli. Türkiye’nin bunu örnek almasını istiyorum. Hocamızın açıklamaları feyz alınırsa, yüzde 10’u bile alınsa Türk futbolu ana sorunlarını çözer.

GALATASARAY MAÇI SONRASI ÖRNEK AÇIKLAMALAR

Stanimir Stoilov, ligin 18. haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşma sonrasında yaptığı "centilmenliği ön plana çıkaran maç sonu demeci" nedeniyle TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görülmüştü.

STOİLOV’DAN TÜRKÇE TEŞEKKÜR

Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Stoilov, Türkçe olarak "Teşekkür ederim." diyerek nezaketini gösterdi.

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