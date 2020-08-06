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    Göztepe, Teodorczyk'u istiyor

    Yeni sezonda iyi bir takım kurmak isteyen Göztepe, forvet arayışları kapsamında Lukasz Teodorczyk'u listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 13:13
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    Göztepe, Teodorczyk'u istiyor

    Jerome ve Deniz Kadah gibi golcüleriyle vedalaşan Göztepe, kadrosunu iyi iki golcüyle takviye etmek istiyor.

    YENİ HEDEF POLONYALI

    Ankaragücü'nden ayrılan Rodrigues ile birlikte Lille'den ayrılan dünyaca ünlü golcü Loic Remy ile ilgilenen yönetimin, Udinese'de forma giyen Polonyalı golcü Lukasz Teodorczyk ile de görüştüğü öğrenildi.

    Kariyerine ülkesinin Polonia Warszawa takımında başlayan Teodorczyk, Poznan, Ukrayna'da Dinamo Kiev ve Belçika'da Anderlecht'te oynadı.

    Göztepe, Teodorczyk'u istiyor #1

    UDİNESE'DE OYNUYOR

    Geçen sezon başında İtalyan ekibi Udinese'nin yolunu tutan 28 yaşındaki forvet oyuncu, İtalya'da beklenen performansı sergileyemedi.

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