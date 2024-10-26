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Göztepe, Trabzonspor karşısında kırmızı kart gördü

Göztepe, Trabzonspor karşısında kırmızı kart gördü Göztepeli Antony Dennis, Trabzonsporlu Simon Banza'ya yaptığı müdahalenin ardından direkt olarak kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.