Göztepe, Trabzonspor karşısında kırmızı kart gördü

Haber Merkezi
Süper Lig'de 10. haftanın kritik müsabakasında Göztepe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ise ev sahibi ekip Göztepe 10 kişi kaldı.
GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 28. dakikasında Antony Dennis, Simon Banza'ya bir müdahalede bulundu.
Hakem Cihan Aydın, Dennis'e kırmızı kart gösterdi ve ev sahibi Göztepe, 10 kişi kaldı.
Dennis'in müdahalesiyle yerde kalan Simon Banza, bir süre tedavi gördükten sonra oyuna devam etti.
20 yaşındaki Anthony Dennis, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.
BİR KIRMIZI DAHA
Göztepe'de teknik heyetten Ali Dönmez de 32. dakikada hakem Cihan Aydın'a itirazları sonrası kırmızı kart gördü.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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