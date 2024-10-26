Göztepe - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, Göztepe deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem çıkışını sürdürmek hem de ligde bu sezon ilk kez art arda iki maçı kazanmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Taha, Nielsen, Solet, Dennis, Victor Hugo, Djalma, Romulo, Fofana

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Okay, Ozan, Cham, Visca, Dragus, Banza