Haber Merkezi
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye konuk oldu.
Ev sahibi takımda Dennis, Banza'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. İlk yarı 0-0 sona erdi. Göztepe, 58. dakikada Isaac Solet ile öne geçti.
GÖZTEPE 2-1 YENDİ
Trabzonspor, 62. dakikada Banza'nın penaltı golüyle skoru eşitlese de maçın duraklama anında Tijanic, Göztepe'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.
Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 yendi.
TRABZONSPOR 12 PUANDA KALDI
Göztepe puanını 15 yaptı. Trabzonspor ise 12 puanda kaldı. Ayrıca Trabzonspor'un yenilmezlik serisi sona erdi.
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