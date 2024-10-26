Haber Merkezi

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye konuk oldu.

Ev sahibi takımda Dennis, Banza'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. İlk yarı 0-0 sona erdi. Göztepe, 58. dakikada Isaac Solet ile öne geçti.

GÖZTEPE 2-1 YENDİ

Trabzonspor, 62. dakikada Banza'nın penaltı golüyle skoru eşitlese de maçın duraklama anında Tijanic, Göztepe'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.

Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 yendi.

TRABZONSPOR 12 PUANDA KALDI

Göztepe puanını 15 yaptı. Trabzonspor ise 12 puanda kaldı. Ayrıca Trabzonspor'un yenilmezlik serisi sona erdi.