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    Göztepe Ünal Karaman'ı duyurdu

    Süper Lig takımı Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la anlaşıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 15:06
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    Göztepe Ünal Karaman'ı duyurdu

    Süper Lig takımlarından Göztepe, İlhan Palut ile yolların ayrılmasının ardından Ünal Karaman ile resmi sözleşme imzaladı.

    2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

    İşte Göztepe Kulübü'nün açıklaması...

    "Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak.

    Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alıyor.

    Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

    Göztepe Ünal Karaman ı duyurdu #1

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