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Göztepe Yönetimi, Beşiktaş maçına gelmiyor

Göztepe Yönetimi, Beşiktaş maçına gelmiyor

Göztepe Yönetimi, Beşiktaş müsabakasına gelmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin kendi sahasında misafir konumuna düşmemek için bu kararı aldığı öğrenildi.