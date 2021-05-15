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Göztepe Yönetimi, Beşiktaş maçına gelmiyor
Göztepe Yönetimi, Beşiktaş müsabakasına gelmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin kendi sahasında misafir konumuna düşmemek için bu kararı aldığı öğrenildi.
- İHA
- 15.05.2021 - 20:00
- Güncelleme : 15.05.2021 - 20:05
Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği 20.30’daki Göztepe-Beşiktaş maçı öncesinde ev sahibi ekip Göztepe’de yönetim kurulu maç öncesinde flaş bir şekilde acil toplantı yaptı.
"KENDİ EVİMİZDE MİSAFİR KONUMUNA DÜŞMEK İSTEMİYORUZ"
Göztepe yönetiminden yapılan açıklamada, “Kendi evinde misafir konumuna düşmek istemeyen Göztepe yönetimi maça girmiyor” ifadesi yer aldı.
Göztepe Yönetimi ayrıca, taraftarlara sükunet çağrısı yaparak stat çevresindeki taraftarların evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Koronavirüs nedeniyle tribün kısıtlaması uygulanırken Beşiktaş cephesi Gürsel Aksel Stadı’nda 91 kişilik kontenjan talep etmiş, Göztepe konuk yönetime 20 kişilik yer ayırabileceğini belirtmişti.