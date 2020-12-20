Göztepe'de 4 ismin koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 3 futbolcusunun ve 1 personelinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Göztepe, 3 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İRFAN CAN KORONAVİRÜS OLDUĞUNU AÇIKLADI

Bu açıklamanın hemen sonrasında sarı-kırmızılı ekibin 22 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Galatasaray karşısında kalede, bu sezon 2 kupa maçında oynayan 30 yaşındaki Macar file bekçisi Megyeri'nin olması bekleniyor.

Göztepe, 22 Aralık Salı günü 14. hafta karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.



