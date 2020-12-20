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    Göztepe'de 4 ismin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Göztepe'de 4 ismin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 3 futbolcusunun ve 1 personelinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2020 - 17:01
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 17:18
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    Göztepe, 3 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    İRFAN CAN KORONAVİRÜS OLDUĞUNU AÇIKLADI

    Bu açıklamanın hemen sonrasında sarı-kırmızılı ekibin 22 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Galatasaray karşısında kalede, bu sezon 2 kupa maçında oynayan 30 yaşındaki Macar file bekçisi Megyeri'nin olması bekleniyor.

    Göztepe, 22 Aralık Salı günü 14. hafta karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

    Göztepe de 4 ismin koronavirüs testi pozitif çıktı #1

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