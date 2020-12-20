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- Göztepe'de 4 ismin koronavirüs testi pozitif çıktı
Göztepe'de 4 ismin koronavirüs testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 3 futbolcusunun ve 1 personelinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 20.12.2020 - 17:01
- Güncelleme : 20.12.2020 - 17:18
Göztepe, 3 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İRFAN CAN KORONAVİRÜS OLDUĞUNU AÇIKLADI
Bu açıklamanın hemen sonrasında sarı-kırmızılı ekibin 22 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Galatasaray karşısında kalede, bu sezon 2 kupa maçında oynayan 30 yaşındaki Macar file bekçisi Megyeri'nin olması bekleniyor.
Göztepe, 22 Aralık Salı günü 14. hafta karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.