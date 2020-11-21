- Haberler
- Futbol Haberleri
- Göztepe'de 4 koronavirüs vakası
Göztepe'de 4 koronavirüs vakası
Göztepe, 4 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 21.11.2020 - 11:14
- Güncelleme : 21.11.2020 - 11:19
Süper Lig takımlarında koronavirüs vakaları her geçen gün biraz daha artıyor.
Son olarak İzmir'in Göztepe Kulübü, 4 futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
TOPLAM VAKA SAYISI 6 OLDU
"Futbol A Takımımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde 4 futbolcumuzun daha sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.
Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Böylece Covid-19 PCR testi pozitif çıkarak ev izolasyonunda olan futbolcu sayımız toplam 6 olmuştur.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."