Göztepe'de 4 koronavirüs vakası

Göztepe, 4 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Süper Lig takımlarında koronavirüs vakaları her geçen gün biraz daha artıyor.

Son olarak İzmir'in Göztepe Kulübü, 4 futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

TOPLAM VAKA SAYISI 6 OLDU

"Futbol A Takımımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde 4 futbolcumuzun daha sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Böylece Covid-19 PCR testi pozitif çıkarak ev izolasyonunda olan futbolcu sayımız toplam 6 olmuştur.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."