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    Göztepe'de 4 koronavirüs vakası

    Göztepe, 4 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 11:14
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 11:19
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    Göztepe'de 4 koronavirüs vakası

    Süper Lig takımlarında koronavirüs vakaları her geçen gün biraz daha artıyor.

    Son olarak İzmir'in Göztepe Kulübü, 4 futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    TOPLAM VAKA SAYISI 6 OLDU

    "Futbol A Takımımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde 4 futbolcumuzun daha sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

    Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Böylece Covid-19 PCR testi pozitif çıkarak ev izolasyonunda olan futbolcu sayımız toplam 6 olmuştur.

    Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

    Göztepe de 4 koronavirüs vakası #1

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