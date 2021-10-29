Göztepe’de Atınç Nukan takımın vazgeçilmezi oldu

Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçına iddialı hazırlanırken, stoper Atınç Nukan formayı kaptı.

Sezonun ilk 2 haftasında oynanan Antalyaspor ve Malatyaspor maçlarında sahaya ilk 11’de çıktıktan sonra 6 karşılaşmada yedek oturan deneyimli defans oyuncusu yeniden takımın vazgeçilmezi oldu.

Teknik direktörlerden hem Ünal Karaman hem de Nestor El Maestro döneminde bir türlü formayı alamayan Atınç, Angel Wilker’in sakatlanması, Dino Arslanagic’in de cezalı duruma düşmesini çok iyi değerlendirdi.

ALANYASPOR MAÇINDA DA SAHADA

Atınç Nukan, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında ilk 11’de sahaya çıkıp toplam 180 dakika sahada kaldı. İki müsabakada da başarılı bir performans ortaya koyan 28 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor deplasmanında yine 11’deki yerini alacağı bildirildi.