Göztepe'de Brezilyalılar takıma uyum sağladı Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcular Heliton ve Romulo Cardoso, sarı-kırmızılı takımdaki performanslarıyla tam not aldı.

DHA

1'inci Lig'de 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek 56 puanlı 2'nci sıradaki Göztepe, devre arasında kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı oyunculardan tam verim aldı.

İlk olarak CSKA 1948 Sofya takımında stoper Heliton'u kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, ardından Atletico Paranaense'den golcü Ramulo Cardosu'yu kiraladı.

Heliton takıma çabuk alıştı

Güçlü fiziği ile dikkat çeken Heliton, takıma çabuk uyum sağladı. 28 yaşındaki futbolcu 11 resmi maça çıktı.

Ligde ve Türkiye Kupası'nda toplam 856 dakika forma giyen Heliton, 2 gol atarak hücuma da katkı sağladı.

Ramulo, kısa sürede önemli katkı yaptı

Ramulo ise ara transferin son gününde imzası attı.

Ligde 6 maça çıkan 22 yaşındaki forvet, kısa sürede takıma çok önemli katkılar sağladı. Ramulo, 6 müsabakada 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

Göztepe'nin 5 golüne direkt etki eden Sambacı golcü, Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un önemli kozlarından biri olmayı başardı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)