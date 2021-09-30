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Göztepe'de El Maestro giderse yerine Samet Aybaba düşünülüyor

Göztepe'de El Maestro giderse yerine Samet Aybaba düşünülüyor

El Maestro'nun yönetiminde umduğunu bulamayan Göztepe, Giresunspor'a karşı da puan kaybedilmesi durumunda Sırp hocayla yollarını ayıracak. Yerine ise Samet Aybaba düşünülüyor.