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    Göztepe'de El Maestro giderse yerine Samet Aybaba düşünülüyor

    Göztepe'de El Maestro giderse yerine Samet Aybaba düşünülüyor

    El Maestro'nun yönetiminde umduğunu bulamayan Göztepe, Giresunspor'a karşı da puan kaybedilmesi durumunda Sırp hocayla yollarını ayıracak. Yerine ise Samet Aybaba düşünülüyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 11:39
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 11:52
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    Altay, Hatayspor ve Galatasaray maçlarından puan çıkaramayan Göztepe'de, teknik direktör Nestor El Maestro'nun da kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı.

    Başkan Mehmet Sepil'in, 38 yaşındaki teknik adamla toplantılar gerçekleştirdiği ve kötü gidişatın nedenlerini sorduğu vurgulandı.

    Göztepe de El Maestro giderse yerine Samet Aybaba düşünülüyor #1

    GİRESUN MAÇINDAN SONRA YOLLAR AYRILABİLİR

    Göztepe'nin cumartesi günü evinde oynayacağı Giresunspor müsabakasında olası bir puan kaybı halinde Maestro ile yolların ayrılabileceği vurgulandı.

    HEDEFTE SAMET HOCA VAR

    Ege temsilcisi, takımı yeniden bir yerli isme emanet etmek istiyor. Hedefte ise Samet Aybaba'nın olduğu konuşuluyor. Samet Aybaba, son olarak Adana Demirspor'u Süper Lig 'e taşımış ve Balotelli krizinden sonra takımdan ayrılmıştı.

    Göztepe de El Maestro giderse yerine Samet Aybaba düşünülüyor #2

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