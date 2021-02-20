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    Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik

    Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Göztepe'de 3 isim forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 15:07
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    Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik

    Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular koordinasyon, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

    Göztepe de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik #1

    3 EKSİK VAR

    Göztepe'de sol diz iç yan bağında zorlanma tespit edilen Berkan Emir, sağ kalça adalesinde gerilme ve ödem bulunan Peter Zulj ve sağ uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edilen Lamine Gassama antrenmana katılmadı.

    Bu 3 futbolcu hava yoluyla İstanbul'a gidecek kafilede yer almadı. Fenerbahçe ile Göztepe arasında yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

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