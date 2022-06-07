Spor Toto Süper Lig'e veda edip 1. Lig'in yolunu tutan Göztepe'de iç transferdeki durum merak ediliyor. Peki, Göztepe'de iç transferde son durum ne? İşte yanıtı...

Süper Lig'e veda ederek herkesi üzen Göztepe'de devir işlemleri için artık sona gelindi..

Danimarkalı spor adamı ve iş insanı Rasmus Ankersen’in Sırp milyarder Dragan Solak’la ortak olduğu Sport Republic şirketiyle kulüp hisselerinin çoğunluğunun devri konusunda prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı kurmaylar, yeni ekiple yemekte buluştu.

Yemekte detaylar konuşulurken, yeni kadro yapılanmasına ilişkin son durum gündeme getirildi.

Bu kapsamda transfer hamleleri yapacak olan Göztepe'de, iç transferde de hareketli saatler yaşanacak.

Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Halil Akbunar'ın geleceği ise merak konusu..

Peki, Göztepe'de iç transferde son durum ne? İşte detaylar..

Göztepe'de iç transferde son durum ne?

DHA'nın haberine göre; Göztepe'de satış listesine konan kaptan Halil Akbunar ve stoper Atınç Nukan'ın da durumları yeni gelecek teknik ekibin raporuna göre şekillenecek.

Taraftarlarla gerginlik yaşayan ve daha sonra süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat ise kesin olarak bonservisiyle gönderilecek.

Rasmus Ankersen'in ise bir an önce Süper Lig'e dönülmesi için ciddi yatırımlar yapacağı ve kadro kalitesini üst seviyeye çıkaracağı kaydedildi.

Göztepe'den ayrılan sağ bek Murat Paluli ise Süper Lig ekibi Sivasspor'a imza attı.