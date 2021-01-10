Göztepe'de İlhan Palut dönemi resmen sona erdi

Göztepe, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig'de evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut devri sona erdi.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor'a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaşmıştı. Göztepe Kulübü de yaptığı açıklamada İlhan Palut ile yolların ayrıldığını açıkladı.

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İlhan Palut istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."