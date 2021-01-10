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    Göztepe'de İlhan Palut dönemi resmen sona erdi

    Göztepe'de İlhan Palut dönemi resmen sona erdi

    Göztepe, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 16:01
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    Süper Lig'de evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut devri sona erdi.

    İSTİFASI KABUL EDİLDİ

    Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor'a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaşmıştı. Göztepe Kulübü de yaptığı açıklamada İlhan Palut ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İlhan Palut istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."

    Göztepe de İlhan Palut dönemi resmen sona erdi #1

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