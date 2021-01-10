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- Göztepe'de İlhan Palut dönemi resmen sona erdi
Göztepe'de İlhan Palut dönemi resmen sona erdi
Göztepe, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 10.01.2021 - 15:42
- Güncelleme : 10.01.2021 - 16:01
Süper Lig'de evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut devri sona erdi.
İSTİFASI KABUL EDİLDİ
Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor'a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaşmıştı. Göztepe Kulübü de yaptığı açıklamada İlhan Palut ile yolların ayrıldığını açıkladı.
"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İlhan Palut istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."