Göztepe'de kaptan İsmail Köybaşı hedefe kilitlendi Göztepe'nin başarılı futbolcusu İsmail Köybaşı, Altay derbisi öncesinde iddialı sözler sarf etti.

DHA

1'inci Lig'de 39 puan ve averajla Süper Lig potasında 2'nci sırada yer alan Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı, cumartesi günü oynanacak Altay derbisi öncesi camiaya seslendi.

Gürsel Aksel Stadı'nda ezeli rakiplerini yenmek adına sahaya her şeylerini vereceklerini belirten tecrübeli sol bek, "Ligin ikinci yarısı başladı. Geride kalan 20 haftada güzel şeyler yaşadık. Daha da güzel işler yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Bizim yolumuz güzel bir yol. Göztepe olarak çok güçlü ve büyük bir aileyiz. Çalışmalarımız, antrenmanlarımız ve fedakarlıklarımız Göztepe için." dedi.

"Biz çok güçlü bir aileyiz"

Ligin 21'nci haftasında Altay'ı konuk edeceklerini hatırlatan İsmail Köybaşı, sözlerini şöyle noktaladı:

Bu maçta tüm taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Taraftarımızın desteğini zaten her zaman hissediyoruz. Ligin son anına kadar, son düdüğüne kadar taraftar desteğini esirgemeyecektir. Bizler de üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Bunun için sonuna kadar hazırız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, taraftarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Taraftarımız tribünlerde, bizler de sahada ne gerekiyorsa yapacağız. Biz çok güçlü bir aileyiz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)