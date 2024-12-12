Göztepe'de Koray Günter, formayı alamadı

Haber Merkezi

Sezon başında İtalya'nın Hellas Verona takımından transfer edilen 30 yaşındaki stoper Koray Günter, Süper Lig'e etkili bir başlangıç yaptı.

İlk üç maçta sahaya 11'de çıkan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe maçında gol sevinci yaşadı. Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle formayı Taha Altıkardeş'e kaptırdı ve yaklaşık bir ay sahalardan uzak kaldı.

GERİ DÖNÜŞ VE YİNE YEDEK KULÜBESİ

Trabzonspor maçında ilk 11'e dönen Koray, 90 dakika sahada kaldı. Gaziantep FK karşılaşmasında da görev yapan oyuncu, Konyaspor maçında sadece 1 dakika süre alabildi. Bu süreçte Göztepe'nin defans hattını Bokele, Heliton ve Taha üçlüsü oluşturdu.

Beşiktaş, Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında yedek oturan Koray Günter, teknik direktör Stanimir Stoilov'un tercihiyle sahaya çıkamadı.

HATAYSPOR MAÇINDA DA FORMA ŞANSI ZOR

Pazar günü oynanacak Hatayspor-Göztepe mücadelesinde, Stoilov'un defans hattında değişiklik yapmayacağı ve yine Bokele, Heliton, Taha üçlüsüne şans vereceği ifade ediliyor. Koray Günter'in bu sezon düzenli forma giymesi, mevcut defans kurgusunun performansına bağlı görünüyor.

Göztepe, bu kritik deplasmanda hem üç puan hem de savunmadaki istikrarını koruma hedefiyle sahaya çıkacak.