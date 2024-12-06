Göztepe'de oynayan Isaac Solet ameliyat edildi

İHA

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sakatlık yaşayan Isaac Solet ameliyat oldu.

Ligin 13. hafta mücadelesinde oynanan Beşiktaş maçının 43. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 23 yaşındaki orta saha oyuncunun sol diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığı duyurulmuştu.

Daha sonra tedavisine başlanan Solet'in başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

"EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: